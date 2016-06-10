تحقيقات النيابة: سكرتير محافظ القاهرة تسبب في حادث أتوبيس ” كنيسة العذراء”

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد أن السيارة المتسببة فى حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء كان يقودها سكرتير محافظ القاهرة.

كانت تحقيقات النيابة، قد قالت إن سائق يستقل سيارة ملاكى “جيب شروكى” يقودها بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة الشروق، وفوجيء قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، وكان فى طريقه لأحد الأديرة، بالسير عكس الاتجاه تسبب فى اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلب بالطريق.

وأضافت التحريات وتحقيقات النيابة، أن سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاة بطريق الإسماعيلية حاول سائق أتوبيس الكنيسة تفاديه، لكن لم يستطع فى التحكم فى عجلة القيادة وانقلب الأتوبس مما أدى الى مصرع 3 أطفال وخادم الكنيسة وأصيب 17 مصابا وتم نقلهم إلى المركز الطبى العالمى.