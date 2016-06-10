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«داعش» تلجأ إلى حلق رؤوسهم ولحاهم تخفيًا من القوات الليبية

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«داعش» تلجأ إلى حلق رؤوسهم ولحاهم تخفيًا من القوات الليبية «داعش» تلجأ إلى حلق رؤوسهم ولحاهم تخفيًا من القوات الليبية

عناصر من داعش – أرشيفية

قام عدد من عناصر تنظيم”داعش” الإرهابى الهاربين من سرت فى ليبيا، بحلق أو تقصير لحاهم وشعر رؤوسهم، لعدم إثارة الريبة، والإندماج مع المدنيين، إثر تقدم قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فى داخل المدينة منذ يوم الخميس الماضى.

وذكرت صحيفة”الاندبندنت”البريطانية، بأن رئيس القوات البحرية الليبى رضا عيسى قد أعلن أن شواطئ المدينة محاصرة، مما يترك ما يقرب من ألف و800 داعشى محبوسون بالداخل لعدم إستطاعتهم الهروب عن طريق البحر، بينما تركزت القوات الموالية للحكومة فى أراضى سرت بالديايات وعربات الدفع الرباعى المزودة بالأسلحة الآلية.

وأوضحت، أن القوات وجدت أحواض مليئة بالشعر داخل مدرسة تراجعت عنها داعش، وكانت فى مقرها بطرابلس، أعلنت عن سيطرة قواتها على الثكنات العسكرية والطرق والكبارى المؤدية إلى سرت.

 

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