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نشطاء يطالبون بإيقاف مهرجان تناول لحوم الكلاب في الصين

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نشطاء يطالبون بإيقاف مهرجان تناول لحوم الكلاب في الصين نشطاء يطالبون بإيقاف مهرجان تناول لحوم الكلاب في الصين

نشطاء يطالبون بإيقاف مهرجان لتناول لحوم الكلاب في الصين

قدم ناشطون صينيون في مجال حقوق الحيوان مثل “وانغ ليغون”، اليوم الجمعة، التماسًا لمكتب ممثل مدينة يوليون في بكين للمطالبة بإنهاء مهرجان لحوم الكلاب في المدينة.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فأن المهرجان يقام سنويًا في فصل الصيف، حيث يتناول أهل المدينة كميات كبيرة من لحوم الكلاب، على عكس رغبة أناس مثل وانغ التي تأمل في أن يسهم الاهتمام الذي بدأ يوليو العالم للمهرجان في إنهاء ماتقول إنه عدوان وحشي على أوفى صديق للإنسان.

وقالت وانغ التي تهتم بأكثر من 300 كلب في مكان لتربية الكلاب على مشارف بكين “أتصور أن تركيز الأجانب على مهرجان يولين للحوم الكلاب في الصين ليس من أجل مهرجان يولين للحوم الكلاب فقط لكنه تركيز على الظاهرة. التقليد المتخلف الخاص بأكل لحوم الكلاب في مدن عديدة. أتمنى أن يشارك كل من يستطيع من أجل دفع لتحسين قوانينها وتشريعاتها.” حسب ما نقلت رويترز.

واحتشدت وانغ وأصدقاؤها مع منظمة هيومن سوسايتي انترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة لجمع توقيعات من أناس خارج الصين لتسجيل معارضتهم للمهرجان ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراء.

ويعتبر سكان “يولين” أن تناول لحم الكلاب لا يختلف عن تناول أي نوع آخر من اللحم.

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