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مفأجاة.. السيارة المتسببة فى انقلاب الأتوبيس يقودها سكرتير محافظ القاهرة

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مفأجاة.. السيارة المتسببة فى انقلاب الأتوبيس يقودها سكرتير محافظ القاهرة مفأجاة.. السيارة المتسببة فى انقلاب الأتوبيس يقودها سكرتير محافظ القاهرة
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد عن أن السيارة المتسببة فى حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء كان يقودها سكرتير محافظ القاهرة، والذى تباشر النيابة التحقيق معه وسائق الأتوبيس.

وقال صاحب الشركة المالكة لأتوبيس كنيسة العذراء بعزبة النخل، إن سائق السيارة الملاكى التى تسببت فى انقلاب الأتوبيس هو سكرتير وسائق محافظ القاهرة.

وأضاف صاحب الشركة لـ"اليوم السابع"، أن الأتوبيس كان يقل أطفال مدارس الأحد وهم فى طريقهم لحضور مؤتمر صيفى بمدينة فايد فى الإسماعيلية، مشيرا إلى أن سائق الأتوبيس فوجىء بسائق السيارة الملاكى يأتى من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال اليمين ما أدى لاختلال عجلة القيادة فى يده وانقلاب الأتوبيس.

ننشر صور حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء على طريق القاهرة الإسماعيلية
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