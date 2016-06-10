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اعتصام محاميى رشيد احتجاجا على تعدى مأمور رشيد على زميلهم

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اعتصام محاميى رشيد احتجاجا على تعدى مأمور رشيد على زميلهم اعتصام محاميى رشيد احتجاجا على تعدى مأمور رشيد على زميلهم
دخل قبل قليل العشرات من محاميى رشيد، فى اعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة رشيد، احتجاجا على الاعتداء بالضرب والإهانة على أحد زملائهم.

من جانبه، صرح مصطفى فهمى المحامى والأمين العام المساعد للجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بنقابة المحامين برشيد، أنه تم التعدى بالضرب على زميلهم وليد نصار المحامى، من قبل مأمور مركز رشيد، وأفراد مكتبه، بالضرب، وإلقائه من على سلم المركز، مما أدى إلى إصابته.

وأضاف أنه تحرر عن الواقعة تقريرا طبيا بمستشفى رشيد العام، والتقدم للنيابة العامة ببلاغ، وفى انتظار وصول رئيس النيابة الكلية المستشار على حسن لإجراء التحقيق فى الواقعة .

وأكد فهمى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المحامين فى اعتصام مفتوح لحين حل المشكلة، وأن هناك إجراءات تصعيدية بالتنسيق مع مجلس النقابة العامة من خلال الهيثم تيسير نقيب محاميى رشيد، وهناك متابعة من نقيب محاميى سامح عاشور .

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