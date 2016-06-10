أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..كسر بالمواسير يتسبب فى انقطاع المياه عن قرية دفرة بطنطا

Google+ Print
بالصور..كسر بالمواسير يتسبب فى انقطاع المياه عن قرية دفرة بطنطا بالصور..كسر بالمواسير يتسبب فى انقطاع المياه عن قرية دفرة بطنطا
انقطعت المياه عن قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا، أمس الخميس، ما أدى لحالة من الغضب والاستياء بين الأهالى ، وسط تجاهل المسئولين.

وقال عبد العزيز أبو سليمان من أهالى القرية، إن المياه مقطوعة منذ يومين، ورغم تكرار الشكاوى إلا أنه لم يتحرك أحد، ولكن المواطنين اكتشفوا أن ماسورة المياه الرئيسية القادمة من منطقة الملاحات مكسورة بسبب أعمال بناء الكوبرى الجديد، بين قرية دفرة ونفيا .

وأضاف أن الكسر تم من قبل شركة زرع كابلات الأعمدة التابعة للشركة المنفذة للكوبرى منذ مساء أمس وأدى قوة ضخ المياه من المواسير لانهيار الطريق، وما زالت المياه مقطوعة .

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- بالفيديو..سيدة بـ"أبو النمرس":"المياه مقطوعة من 7 أيام ومش عارفين نشرب"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب