بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع تجديد محطات مياه الشرب بالإسماعيلية

زار اليوم المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، محطات أبو صوير متابعة أعمال الإحلال والتجديد للاستفادة من الطاقة الكاملة للمحطة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام و التوعية.

وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنه تم المرور على بوستر أبو سالم والتأكد من تشغيله، وفقا للمناوبات التى يتم تنفيذها للمناطق التى يتم تغذيتها، ومنها أبو بلح، وكوبرى سينا، كما تم أيضا متابعة إمكانية ربط محطة مساكن الصف والضباط على شبكة محطة عين غصين كأحد الحلول المطروحة لزيادة الضغوط.

وأضاف طه أن أعمال الإحلال والتجديد والمتابعة المستمرة ستتضاعف من أجل الوصول إلى نتائج تحقق الاستفادة بطاقات المحطات بالكامل وعدم إهدار شىء منها حسب القدرات المصممة عليها تلك المحطات، مؤكدا أن الشركة تبذل كامل جهدها فى التشغيل والصيانة من أجل المواطنين بصفة عامه ودون تمييز.

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