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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات والتورط فى واقعة قتل ببولاق الدكرور

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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات والتورط فى واقعة قتل ببولاق الدكرور حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات والتورط فى واقعة قتل ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالإضافة إلى تورطه فى قضية قتل، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار فيها.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بتردد "عبد الرحمن.ع"، وشهرته "أبو الروس" على شارع العشرين ببولاق الدكرور لترويج المواد المخدرة على عملائه.

بإعداد كمين تمكن النقيب أحمد فايز، ورقيب الشرطة وائل مصطفى، من القبض على المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية، وبحوزته كمية من الحشيش.

كشفت التحريات عن أن المتهم متورط فى قضية قتل، ومطلوب القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة ما نسب إليه، فتحرر له المحضر اللازم وإخطار العميد حسن عليوة مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، وإحالته إلى النيابة العامة حيث باشرت التحقيق.


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