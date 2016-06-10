أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الزمالك – استبعاد مايوكا وشيكابالا والشناوي من مواجهة الشرطة

Google+ Print
قائمة الزمالك – استبعاد مايوكا وشيكابالا والشناوي من مواجهة الشرطة قائمة الزمالك – استبعاد مايوكا وشيكابالا والشناوي من مواجهة الشرطة

قرر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد إيمانويل مايوكا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الفريق لمواجهة اتحاد الشرطة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة يوم السبت في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وأعلن محمد حلمي قائمة الفريق التي شهدت عودة محمد سالم وظهور عمر صلاح الحارس الرابع.

بينما يغيب أيمن حفني للإيقاف وأحمد توفيق للإصابة، وشيكابالا ومايوكا وأحمد دويدار لأسباب فنية. ويتواصل غياب أحمد الشناوي.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: محمد كوفي - علي جبر - رمزي خالد - حازم إمام - محمد عادل جمعة - حمادة طلبة.

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد حمودي - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - أحمد حسن مكي - محمد سالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع