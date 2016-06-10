قائمة الزمالك – استبعاد مايوكا وشيكابالا والشناوي من مواجهة الشرطة

قرر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد إيمانويل مايوكا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الفريق لمواجهة اتحاد الشرطة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة يوم السبت في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وأعلن محمد حلمي قائمة الفريق التي شهدت عودة محمد سالم وظهور عمر صلاح الحارس الرابع.

بينما يغيب أيمن حفني للإيقاف وأحمد توفيق للإصابة، وشيكابالا ومايوكا وأحمد دويدار لأسباب فنية. ويتواصل غياب أحمد الشناوي.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: محمد كوفي - علي جبر - رمزي خالد - حازم إمام - محمد عادل جمعة - حمادة طلبة.

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد حمودي - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - أحمد حسن مكي - محمد سالم.