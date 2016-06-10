أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد فتحي لـ في الجول: لا أعرف سبب إنذار الداخلية.. والحكم لم يرد علي

Google+ Print
أحمد فتحي لـ في الجول: لا أعرف سبب إنذار الداخلية.. والحكم لم يرد علي أحمد فتحي لـ في الجول: لا أعرف سبب إنذار الداخلية.. والحكم لم يرد علي

أكد أحمد فتحي مدافع الأهلي أنه لا يعرف سبب الإنذار الذي حصل عليه أمام الداخلية والذي تسبب في إبعاده عن مباراة المصري المقبلة بسبب الإيقاف.

وحصل فتحي على إنذار خلال الشوط الأول في انتصار الأهلي على الداخلية بهدفين دون رد كان هو الثالث له ليتم إيقافه.

وقال فتحي لـFilGoal.com "لم أرتكب أي خطأ ولم أتلفظ بشيء ولم أعترض على أي قرار للحكم حتى أحصل على إنذار".

وأضاف "سألت الحكم ماذا فعلت لكي أحصل على الإنذار ولم يرد".

وتابع "حزين جدا لما حدث مع عبد الله السعيد في المباراة وإصابته التي ستبعده عن المباريات حتى نهاية الدوري وأتمنى له الشفاء العاجل".

الأهلي بات في حاجة لخمس نقاط فقط من المباريات الأربع الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع