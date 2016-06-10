أحمد فتحي لـ في الجول: لا أعرف سبب إنذار الداخلية.. والحكم لم يرد علي

أكد أحمد فتحي مدافع الأهلي أنه لا يعرف سبب الإنذار الذي حصل عليه أمام الداخلية والذي تسبب في إبعاده عن مباراة المصري المقبلة بسبب الإيقاف.

وحصل فتحي على إنذار خلال الشوط الأول في انتصار الأهلي على الداخلية بهدفين دون رد كان هو الثالث له ليتم إيقافه.

وقال فتحي لـFilGoal.com "لم أرتكب أي خطأ ولم أتلفظ بشيء ولم أعترض على أي قرار للحكم حتى أحصل على إنذار".

وأضاف "سألت الحكم ماذا فعلت لكي أحصل على الإنذار ولم يرد".

وتابع "حزين جدا لما حدث مع عبد الله السعيد في المباراة وإصابته التي ستبعده عن المباريات حتى نهاية الدوري وأتمنى له الشفاء العاجل".

الأهلي بات في حاجة لخمس نقاط فقط من المباريات الأربع الأخيرة.