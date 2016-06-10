بالصور..أهالي «الصنافين» بالشرقية يعترضون على الأهمال ببناء سور مركز شباب القرية

اعترض عددًا كبيرًا من أهالي قرية الصنافين البحرية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على أهمال مديرية الشباب والرياضة، لعملية بناء سور مركز شباب القرية.

وتمكن الأهالي من منع المقاولين المسئولين عن بناء سور المركز من استكمال عملهم، مشيرين إلى أن السور تم بناءه بصورة عشوائية، وأنه غير آمن على حياة أهالي القرية، مما يعرض حياتهم للخطر.

وناشد الأهالي، الجهات المعنية، للتدخل فورًا؛ لإتمام أعمال البناء بشكل هندسي سليم.

من جاببه اتهم مدحت عبدالمجيد عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالقرية الاسكان بالتخازل في الاشراف على أعمال المقاول مضيفا انه ارسل شكاوي الى جميع الجهات المعنية بالدولة ، مؤكدا ان الحل هو هدم تلك الاعمال الخرسانية إعادتها مره أخري .

وأضاف ان المبني الادارى لنفس المركز يعاني إهمال في الانشاء وأن مديرية الاسكان لم تتسلم المبني اداريا حتى الان رغم مرور 3 سنوات علي انشائه .

" frameborder="0">