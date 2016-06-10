أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يشددون الرقابة على حيازة البنادق

Google+ Print
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يشددون الرقابة على حيازة البنادق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يشددون الرقابة على حيازة البنادق

بنادق آلية

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، قواعد أكثر صرامة لشراء وحيازة البنادق في دول الاتحاد بعد الهجمات التي نفذها متشددون في باريس وبروكسل.

وبحسب رويترز فتضيف القواعد أسلحة نارية أخرى إلى قائمة الأسلحة المحظور على المدنيين حيازتها، وتضع قواعد مشتركة لمنع تشغيل البنادق بعد وقف استخدامها وتحسين العلامات المخصصة للتعرف على الأسلحة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف” إن الاتفاق سوف “يحسن أمن المواطنين الأوروبيين في مواجهة التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة”.

وسعت فرنسا إلى شن حملة على البنادق في أوروبا بعد أن هاجم رجال مسلحون ببنادق كلاشنيكوف صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في يناير 2015 في باريس، وقتلوا 11 شخصا.

وتفرض القواعد الجديدة قيودا أكثر صرامة على بيع الأسلحة وأجزائها عبر الإنترنت كما تشدد قواعد توريث الأسلحة وتحظر حيازة المدنيين لمعظم الأسلحة النارية نصف الآلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا