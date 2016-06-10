وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يشددون الرقابة على حيازة البنادق

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، قواعد أكثر صرامة لشراء وحيازة البنادق في دول الاتحاد بعد الهجمات التي نفذها متشددون في باريس وبروكسل.

وبحسب رويترز فتضيف القواعد أسلحة نارية أخرى إلى قائمة الأسلحة المحظور على المدنيين حيازتها، وتضع قواعد مشتركة لمنع تشغيل البنادق بعد وقف استخدامها وتحسين العلامات المخصصة للتعرف على الأسلحة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف” إن الاتفاق سوف “يحسن أمن المواطنين الأوروبيين في مواجهة التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة”.

وسعت فرنسا إلى شن حملة على البنادق في أوروبا بعد أن هاجم رجال مسلحون ببنادق كلاشنيكوف صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في يناير 2015 في باريس، وقتلوا 11 شخصا.

وتفرض القواعد الجديدة قيودا أكثر صرامة على بيع الأسلحة وأجزائها عبر الإنترنت كما تشدد قواعد توريث الأسلحة وتحظر حيازة المدنيين لمعظم الأسلحة النارية نصف الآلية