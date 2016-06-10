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"مرور القليوبية" تضبط سائقًا يستخرج رخصة بأوراق مزورة

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"مرور القليوبية" تضبط سائقًا يستخرج رخصة بأوراق مزورة "مرور القليوبية" تضبط سائقًا يستخرج رخصة بأوراق مزورة
تمكنت مباحث مرور القليوبية برئاسة المقدم عبد العظيم محمد عبد العظيم، من القبض على سائق أثناء استخراجه رخصة قيادة درجة ثالثة بأوراق مزورة، بوحدة تراخيص بنها

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام المقدم عبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيس مباحث إدارة المرور بضبط "محمد إ" سائق، أثناء تقدمه لاستخراج رخصة قيادة درجة ثالثة بوحدة تراخيص بنها، وبحوزته بيان نجاح إتمام المرحلة الابتدائية للتعليم الأساسى "مزور"

وبمواجهة المتهم اعترف بحصوله على بيان النجاح من شخص يدعى "سامح ص" مقابل 2000 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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