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إصابة 7 مجندين فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ

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إصابة 7 مجندين فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ إصابة 7 مجندين فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ
أصيب 7 مجندين، اليوم الجمعة، فى انقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولى الساحلى، بالقرب من كمين رشيد، والمصابون هم، خلف عامر حماد 21 عاما، من المنيا، كدمات وسحجات بالجسم، وسالم علم الدين السيد 29 عاما، من قنا، كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد محمود السيد 21 عاما، من قنا، كدمات وسحجات بالوجه، و صابر عبد الغفارعبد الله 21 عاما، من كفر الشيخ، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن إسماعيل محمد 21 عاما، من كفر الشيخ، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وصلاح الدين محمد محمود 21 عاما، من المنوفية باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد محمود محمد 21 عاما، من المنصورة باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

تحركت على الفور السيارات التابعة لمركز إسعاف بلطيم إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام .

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