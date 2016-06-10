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ننشر صور حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء على طريق القاهرة الإسماعيلية

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حصل اليوم السابع على صورا لحادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء الذى راح ضحيته 3 أطفال وخادم الكنيسة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، فى نطاق مدينة الشروق.

وكانت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار وليد السعيد، كشفت أن سائق يستقل سيارة ملاكى"جيب شروكى" يقودها بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة الشروق حيث فوجيء قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، وكان فى طريقه لأحد الأديرة بالسير عكس الاتجاه تسبب فى اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلب بالطريق.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>تحقيقات النيابة: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء

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