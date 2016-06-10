سفير مصر لدى كازاخستان: زيارة "السيسى" أعطت تقوية للعلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات

>اكد السفير هيثم صلاح كامل سفير مصر لدى كازاخستان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكازاخستان نهاية شهر فبراير الماضى أعطت دفعة قوية غير مسبوقة للعلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياحية خاصة وأن كلا البلدين يتفقان فى المواقف الدولية تجاه اغلب القضايا الاقليمية بما فى ذلك تبادل تأييد الترشيحات فى المحافل الدولية كما انهما يتفقان ازاء القضايا الرئيسية ومن بينها مكافحة الارهاب.

كما اكد السفير هيثم كامل فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش مشاركة وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ممثلا لمصر فى المؤتمر الدولى // الاديان ضد الارهاب // أن العلاقات بين مصر وكازاخستان تحظى برعاية خاصة من كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس نور سلطان نزارباييف وأن نتائج زيارة الرئيس السيسى الاخيرة لكازاخستان وبعد فترة طويلة قد بدت واضحة لدفع تلك العلاقات وان ثمار تلك الزيارة بدت واضحة وسريعة لدفع التعاون المشترك بين البلدين

وأوضح سفير مصر فى كازاخستان أن من أولى نتائج تلك الزيارة عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين بدورتها الخامسة بالقاهرة فى شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ووزير الثقافة الكازاخى ارستن بك محمدى وذلك بعد فترة توقف لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

كما كشف السفير هيثم كامل عن الاعداد حاليا لبدء رحلات طيران /اير كايرو// وهى إحدى شركات مصر للطيران إلى كازاخستان ووضع خطة طموحة لتنشيط السياحة إلى كازاخستان ومنها لمنطقة اسيا الوسطى لجذب السائحين إلى المقاصد السياحية فى مصر إضافة إلى تسيير خط طيران فعلى خاص الان وهو // فلاى ايجبت // من الماتا إلى شرم الشيخ مباشرة وذلك كاحدى نتائج زيارة الرئيس السيسى لكازاخستان فى مجال الترويج السياحى.

وأكد السفير المصرى بكازاخستان هيثم كامل أن سوق كازاخستان السياحى من الاسواق السياحية الواعدة وقوامه نحو مليون شخص يقصدون الشواطئ الدافئة وذلك بحكم المناخ البارد الذى يسود البلاد هنا اغلب العام بما يمثل فرصة لمصر لجذب هؤلاء السائحين فى اطار تنشيط السياحة الكازاخية الواعدة إلى مصر

واشاد سفير مصر بكازاخستان بالنتائج الطيبة التى حققتها زيارة القافلة السياحية المصرية الضخمة إلى كازاخستان عقب زيارة الرئيس السيسى والتى ضمت العديد من شركات السياحة والفندقة برئاسة أحمد شكرى نائب هيئة تنشيط السياحة ورئيس اتحاد الغرف الفندقية فى شهر مايو الماضى وعقدت صفقات مع شركات كازاخية لتنشيط الرحلات السياحية لمصر وتم توقيع اتفاقية تاخى بين محافظة جنوب سيناء لما تتمتع به من مقاصد سياحية وبين محافظة الماتا اشهر المحافظات السياحية بكازاخستان إضافة إلى العروض التى قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية.

وحول النتائج الاقتصادية المتميزة لزيارة الرئيس السيسى لكازاخستان أوضح السفير هيثم كامل أن مصر تسعى بالتنسيق مع كازاخستان نحو الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الاوراسى / أوروبا وأسيا/ حيث يحقق ذلك لمصر دخول اسواق كل من روسيا البيضاء وروسيا وقيرقيزيا وارمينيا إضافة إلى كازاخستان باجمإلى 170 مليون نسمة.

وكشف السفير كامل عن أن ذلك الانضمام يحقق لمصر فرصة تنشيط دخول الدواء المصرى إلى تلك الاسواق باتحاد أوروبا اسيا حيث أنه مسجل الان بالفعل اكثر من 44 دواء مصريا بسوق كازاخستان وفى ظل استيراد كازاخستان لاكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها من الدواء يمكن بانضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة تصدير الدواء إلى دول ذلك الاتحاد انطلاقا من كازاخستان والتى تستورد من مصر ايضا الموالح والملابس الجاهزة والرخام والخضروات ويمكن تصدير تلك المنتجات لوسط اسيا.

كما كشف السفير المصرى عن الاعداد حاليا لعقد اللقاء الثانى لمجلس رجال الاعمال الكازاخى المصرى لتنشيط التبادل التجارى بين البلدين بعد عقد اللقاء الاول على هامش زيارة الرئيس السيسى وبعد توقف دام 9 سنوات ، وكذلك الترتيب لاجتماع المجلس التصديرى للدواء المصرى فى استانا قريبا للتفاوض على تسجيل المزيد من الادوية المصرية إلى سوق كازاخستان وأيضا التوقبع على مذكرة تفاهم مشترك فى مجالات الطاقة المتجددة على هامش اجتماع اللجنة المشتركة فى سبتمبر المقبل بالقاهرة

ونوه السفير بالتوافق والتنسيق بين البلدين فى مجال التصدى للارهاب وتجديد الخطاب الدينى حيث تهتم كازاخستان بمبادرة الرئيس السيسى بتجديد الخطاب الدينى وحرصه على تطوير دور الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بالماتا التابعة لوزارة الاوقاف المصرية

وشدد السفير هيثم أن توافد القوافل السياحية من كازاخستان إلى مصر يؤكد حالة الاستقرار والامن التى تتمتع بها مصر ومؤشر قوى على نجاح زيارة الرئيس السيسى لكازاخستان وترجمة لتأكيد الجانب الكازاخى بوقوفه إلى جانب مصر فى الظروف التى تمر بها ودعمها فى مختلف المجالات.

كما أكد السفير هيثم كامل توافق الاراء بين مصر وكازاخستان فى حتمية مواجهة الارهاب فكريا وثقافيا ودينيا وأمنيا وهى أهم موضوعات لقاء القمة بين الرئيسين فى فبراير الماضى باستانا ويتم التنسيق بينهما بصفة مستمرة

وقال ان مصر بلد الازهر ومنارة الوسطية والاعتدال دون اى تشدد او غلو تدعم التعاون الكامل مع كازاخستان لدحر الارهاب من خلال تقديم المنح التعليمية واساتذة الجامعات لمدارس وجامعات كازاخستان اضافة إلى دور الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بالماطى لاعداد جيل من الائمة والعلماء بكازاخستان لانارة العقول بعيدا عن التطرف والتشدد.

وأشار إلى التوافق بين البلدين فى هذا الصدد من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجديد الخطاب الدينى التى يقوم بها الازهر والاوقاف كحماة للدين الوسطى ومن خلال حرص الرئيس نور سلطان على العديد من المبادرات لتنمية الحوار بين زعماء الاديان لمواجهة الفكر الهدام وتبرئة كل الاديان السماوية من التحريض على الارهاب واخرها عقد مؤتمر دور الاديان فى مواجهة الارهاب والذى عقد قبل بضعة ايام وشاركت به مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاوقاف ومبادرة الرئيس نزار باييف إلى الامم المتحدة مؤخرا بتوحيد الارادة العالمية لايجاد تدابير فعالة ومؤثرة للحد من ظاهرة انتشار الارهاب والتطرف الفكرى.

واشار إلى استعانة مصر بتجربة كازاخستان باقامة العاصمة الادارية الجديدة فى استانا لاقامة العاصمة الجديدة فى مصر بالتعرف على اهم الصعوبات وتذليلها واحد الطرز المعمارية والتخطيط حيث نفذت الخبرة اليابانية العاصمة استانا، مشيرا إلى الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الاسكان إلى كازاخستان وعقب زيارة الرئيس السيسى للاستفادة من تلك التجرية.

واعلن السفير المصرى عن افتتاح قاعة خاصة بقصر السلام والتوافق باستانا والمقام على شكل هرم على هامش مؤتمر اكسبو 2017 تضم نماذج غير أصلية من القطع الاثرية للعصور الفرعونى والقبطى والاسلامى فى مصر وجارى حاليا نقلها من خلال وزارة الاثار إلى الاستانا كنموذج حى للتعاون الثقافى بين البلدين وسيتم افتتاح القاعة للجمهور بلا مقابل للتعرف على الحضارة المصرية.

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