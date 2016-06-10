أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: السكر أكثر شيوعا لدى الأطفال مرضى الروماتيزم

Google+ Print
دراسة: السكر أكثر شيوعا لدى الأطفال مرضى الروماتيزم دراسة: السكر أكثر شيوعا لدى الأطفال مرضى الروماتيزم
نتائج جديدة ومثيرة، كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمانيون، حيث أفادت بأن الأطفال الذين يعانون من مرض الروماتيزم المزمن أكثر عرضة للإصابة بالسكر.

وأظهرت نتائج الدراسة التى شملت أكثر من 9 آلاف مريض، والتى قدمت خلال المؤتمر السنوى الأوروبى (EULAR 2016) لمكافحة الروماتيزم أن داء السكر من النوع الأول أكثر شيوعًا بين المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.

وأوضح الباحثون أن "GIA" هو مرض الروماتيزم المزمن ويسبب الألم، وتورم وتصلب المفاصل، وأحيانًا طفح جلدى وحمى، وهو الأكثر شيوعًا فى مرحلة الطفولة، ويؤثر على ما بين 20 - 150 طفلا لكل 100 ألف طفل، وقد يبدأ فى الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سنة واحدة من العمر، ويستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وأضاف الدكتور كيرستن مندن من مركز أبحاث الروماتيزم، برلين، ألمانيا، أن الخطوة التالية هى استكشاف العوامل والآليات التى تربط بين المرضين السكر والروماتيزم بالتفصيل.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى الأمريكى “Science Daily”، وذلك فى العاشر من شهر يونيو الجارى.


>مستشفى الهرم ينظم ندوة "أنت والسكر فى رمضان" لتوعية المرضى بكيفية الصيام
>

الاتحاد الدولى للسكر: 116 مليون مسلم مصابين بالمرض يصومون رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365