بالصور.. مدير أمن الغربية يتابع تأمين المسجد الأحمدى بطنطا ورفع الإشغالات

مر اللـــــواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية على خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا، اليوم الجمعة، ونبه على الخدمات بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى ولقاء المواطنين والاستماع لشكواهم.

ووجه اللـــــواء نبيل عبد الفتاح برفع الأكشاك المخالفة والإشغالات المتواجدة على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم، والتنسيق مع محافظ الغربية للعمل على غلق المحلات والأكشاك التى تشغل الطريق العام، وغير الملتزمة برفع الإشغالات من على الأرصفة التى تعوق حركة سير المشاة والمواطنين، وكذلك رفع السيارات المخالفة والانتظار الخاطىء لتسيير الحركة المرورية .

ووجه مأمورى المراكز والأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية الهامة والشرطية، والتنبيه على الخدمات المعينة عليها بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.

كما تفقد أعمال التجديدات والإنشاءات الحديثة بنادى ضباط الشرطـــة بطنطا وتقابل مع القوات والعمال ووجه القائمين على الأعمال بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال أقرب وقت وتسليمها وذلك لخدمة الضبـاط وأسرهــــم.

وشدد على الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع جميع الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المروريـة، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشآت الهامة بطنطا

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