المعارضة السورية: الحكومة تشترط على السجناء المفرج عنهم الانضمام للجيش

قال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض لرويترز اليوم الجمعة إن الحكومة السورية أطلقت سراح سجناء واشترطت انضمامهم للجيش لدى الإفراج عنهم.

واستشهد العبدة فى حديثه بتقارير من سجن عدرا المركزى قرب دمشق.

وأضاف العبدة أن التقارير الأولية تشير إلى أن ما بين 100 و150 سجينا أفرج عنهم بموجب هذه الترتيبات لكنهم نقلوا مباشرة إلى خطوط القتال الأمامية فى حلب والقامشلى.

وتابع أن من المعتقد أن النظام يميل لنقل هؤلاء إلى الخطوط الأمامية فى مواجهة تنظيم داعش الارهابى للحد من احتمالات انشقاقهم.

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