أخبار فلسطين.. السلطات الاسرائيلية أحد منفذى هجوم تل أبيب لجأ إلى منزل شرطى

كشف الاعلام الاسرائيلى الجمعة ظروف اعتقال احد منفذى هجوم تل ابيب الأربعاء لافتا إلى ان شرطيا اوقفه حين لجأ إلى منزل الاخير.

وأطلق فلسطينيان النار مساء الاربعاء داخل حى للمطاعم فى تل ابيب ما اسفر عن مقتل اربعة اسرائيليين واصابة خمسة اخرين على الاقل.

ونقلت وسائل الاعلام عن زوجة الشرطى ان الزوجين اسرعا إلى منزلهما القريب ليتمكن الشرطى من اخذ سلاحه. وحين فتحا الباب لحق بهما مجهول. وروت الزوجة "سالناه عن هويته لكنه لم يتكلم واكتفى بطلب الماء".

وحين شاهداه يرتدى بزة وربطة عنق اعتقدا انه محام فر من اطلاق النار مثلهما.

ثم انضم الشرطى إلى رفاقه فى مكان الحادث تاركا الفلسطينى فى المنزل مع زوجته.

ولكن حين شاهد منفذ الهجوم الثانى يرتدى ثيابا مماثلة، ادرك انه اخطأ واسرع عائدا إلى شقته.

واضافت الزوجة كما نقلت عنها صحيفة يديعوت احرونوت "دخل زوجى وسلاحه فى يده وقبض على الارهابى وطرحه ارضا وقيده".

ورفضت الشرطة تاكيد او نفى هذه الواقعة مؤكدة ان نشر اى تفاصيل عن القضية امر محظور.

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