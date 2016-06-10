الحوثيون يفرجون عن حاخام صنعاء بعد اعتقاله بتهمة تهريب نسخة للتوراة لإسرائيل

كشف وزير شئون النقب أيوب قرا النقاب عن أن ميليشيات الحوثى فى اليمن افرجت عن الحاخام اليهودى فى مدينة صنعاء يحيى بن يوسف الذى كان قد اعتقل بتهمة تهريب كتاب توراة قديم إلى إسرائيل.

و نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن " قرا" قوله أن هناك عدداً آخر من اليهود المعتقلين لدى الحوثيين معربا عن امله فى ان يتم الافراج عنهم قريباً.

وكانت إسرائيل قد استقبلت فى شهر مارس الماضى 17 يهوديا يمنيا تم تهريبهم من اليمن إلى إسرائيل خلال عملية سرية للوكالة اليهودية بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، أن طائرة وصلت إلى إسرائيل حملت على متنها مجموعة من يهود اليمن، فى عملية معقدة وسرية استمرت لمدة عام.

بالصور..نتانياهو يستقبل يهود اليمن بعد وصولهم إسرائيل.. التلفزيون الإسرائيلى:الوكالة اليهودية نجحت فى تهريب نسخة نادرة للتوراة..ومصادر يمنية لليوم السابع:العملية تمت بعد اتفاق بين "الحوثى"ووسطاء يهود