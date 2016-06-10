أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى على يد "داعش"

Google+ Print
مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى على يد "داعش" مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى على يد "داعش"
لقى عنصران من قوات عملية " البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، اليوم الجمعة، مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقال مصدر عسكرى اليوم، إن عنصرين من قوات "البنيان المرصوص" لقيا مصرعما وأصيب ثمانية آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وفى السياق ذاته، ذكرت قناة ليبيا الوطنية، أن قوات عملية البنيان المرصوص تمكنت من السيطرة على الحى رقم 2 فى مدينة سرت بالكامل.

وأضافت أن قوات عملية "البنيان المرصوص" حققت مكاسب كبيرة فى معاركها لاستعادة السيطرة على وسط مدينة سرت من أيدى مسلحى ما يسمى بتنظيم "داعش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365