مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى على يد "داعش"

لقى عنصران من قوات عملية " البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، اليوم الجمعة، مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقال مصدر عسكرى اليوم، إن عنصرين من قوات "البنيان المرصوص" لقيا مصرعما وأصيب ثمانية آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وفى السياق ذاته، ذكرت قناة ليبيا الوطنية، أن قوات عملية البنيان المرصوص تمكنت من السيطرة على الحى رقم 2 فى مدينة سرت بالكامل.

وأضافت أن قوات عملية "البنيان المرصوص" حققت مكاسب كبيرة فى معاركها لاستعادة السيطرة على وسط مدينة سرت من أيدى مسلحى ما يسمى بتنظيم "داعش".

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