استبعاد «الشناوى» و«شيكابالا» و«مايوكا» من قائمة الزمالك أمام الشرطة

أعلن الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى ، قائمة الفريق استعدادا لمباراة اتحاد الشرطة غداَ السبت فى الأسبوع الـ 31 لمسابقة الدورى الممتاز و التى ضمت 18 لاعباً . شهدت قائمة الزمالك غياب أحمد الشناوى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد توفيق و أيمن حفنى وأحمد دويدار وإيمانويل مايوكا . وضمت قائمة الزمالك كلاً من محمود جنش وعمر صلاح وطارق حامد ورمزى خالد و إبراهيم عبد الخالق وحازم إمام ومحمد كوفى وأحمد حسن مكى ومحمود كهربا ومحمد عادل جمعة ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد حمودى ومحمد إبراهيم وحمادة طلبة ومحمد سالم وعلى جبر ومصطفى فتحى .