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أبو ريدة: جلسة قريبة مع زاهر وعمالقة الكرة المصرية لحسم أمر الانتخابات المقبلة

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أبو ريدة: جلسة قريبة مع زاهر وعمالقة الكرة المصرية لحسم أمر الانتخابات المقبلة أبو ريدة: جلسة قريبة مع زاهر وعمالقة الكرة المصرية لحسم أمر الانتخابات المقبلة

كشف هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم عن إجراء جلسة قريبة بينه وبين عمالقة الكرة في لحسم مصير الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد أبو ريدة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عن إجراء جلسة بين عمالقة الكرة المصرية عبد المنعم عمارة - حرب الدهشوري - عصام عبد المنعم - سمير زاهر لحسم مصير الكرة المصرية.

وقال أبو ريدة أن الجلسة ستكون لاتفاق على تضحية واحد بين هاني أبو ريدة أو سمير زاهر بمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدم الترشح للانتخبات.

ومن المنتظر أن يفتح باب الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة المصري في الثلث الأول من شهر يوليو المقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد استقال بالكامل من منصبه، ويتولى ثروت سويلم المدير التنفيذي مهمة تسيير الأمور بشكل مؤقت.

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