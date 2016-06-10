الزمالك لـ في الجول: لا صحة لوضع حمودي اشتراطات خاصة للتجديد.. واللاعب يُرحب بالبقاء

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن يكون أحمد حمودي لاعب الفريق قد اشترط بعض الطلبات التعجيزية للبقاء في النادي.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات لـ FilGoal.com: "حمودي لم يضع أي شروط لبقاءه كما أشيع".

وأضاف "كل ما أشيع عن رغبة حمودي في عدم تقليص راتبه أو وضع بند يسمح باحترافه خارج مصر، أو أن يلعب بشكل أساسي كلها مجرد اجتهادات".

مرتضى أتبع "تحدثت مع اللاعب أثناء معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر، واللاعب رحب بالتجديد للزمالك".

وأتم "حمودي لم يتحدث معنا في أي شروط منادية إلى الآن، فقط هو رحب بالتجديد ولكننا لم نتحدث من الأساس في الأمور المالية إلى الآن".

ويرتبط أحمد حمودي بعقد مع الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف بازل السويسري، وقابلة للتجديد.