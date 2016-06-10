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دراسة: تلوث الهواء مسئول عن 33% من إصابات السكتة الدماغية

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دراسة: تلوث الهواء مسئول عن 33% من إصابات السكتة الدماغية دراسة: تلوث الهواء مسئول عن 33% من إصابات السكتة الدماغية
تعد السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة التى قد تسبب العجز والإعاقة للإنسان ما لم يتم علاجها سريعا، وقد تكون قاتلة فى بعض الأحيان إذا تم إهمالها، وهى لها صورتان شهيرتان: حيث تظهر فى صورة جلطة أو نزيف بالمخ، ومن أبرز العوامل التى ترفع خطر الإصابة بها:تدخين السجائر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من نيوزيلندا أن 33% من حالات السكتة الدماغية تحدث بسبب تلوث الهواء الجوى، إما بسبب استنشاق عوادم السيارات أو الأدخنة الناجمة عن شوى وطهى الأطعمة داخل المنزل أو خارجه.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 188 دولة على مستوى العالم، وأكدوا أن 33.7 من حالات السكتة الدماغية فى الدول النامية تحدث بسبب تلوث الهواء الجوى مقارنة بنسبة 10.2% فقط فى الدول المتقدمة.

وكشفت الدراسة فى الوقت نفسه أن 70% من حالات الإصابة بالسكتة الدماغية يمكن تجنبها بإتباع أسلوب حياة صحى، يشمل: ممارسة الرياضة وتناول الكثير من الخضروات والفاكهة والإقلاع عن تدخين السجائر.

جدير بالذكر أن هذه النتائج تتوافق مع الدراسة السابقة التى نشرت بمجلة "لانسيت نيورولوجى" فى عالم 2013، والتى أعزت 17% من نسب الإصابة بالسكتة الدماغية إلى تلوث الهواء.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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