دعم مركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة بمختبر حاسوب ذكي

أشادت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بالمبادرة الطيبة لشركة توتال أبو البخوش بشأن تقديم الشركة دعماً لصالح مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للمؤسسة عبارة عن مختبر للحاسوب الذكي، وذلك كمبادرة من الشركة لتعزيز جهود المؤسسة في سعيها نحو دمج فئات ذوي الإعاقة في المجتمع.

واستغرق العمل لإنجاز مختبر الحاسوب الذكي عاماً دراسياً كاملاً، حيث انطلق العمل في نوفمبر 2015 وتم الانتهاء منه في مايو 2016، وأشرف على جميع مراحل الإنجاز فريق عمل مميز من الشركة ومركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت شركة توتال أبو البخوش بتمويل إعادة تأهيل المختبر من ديكورات وشراء جميع الأدوات والأثاث والأجهزة التي تخدم المعاقين سمعياً وحركياً.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري مديرة مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة، خلال تدشين المختبر أن مبادرة شركة توتال أبو البخوش ومساهمتها الإنسانية بالتبرع بتكلفة تجهيز مختبر الحاسوب الذكي بالمركز تعد إسهاماً منها في دعم رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتأتي في إطار التفاعل بين الشركات الوطنية والخاصة مع المؤسسات والهيئات الحكومية، وأنها مبادرة ليست بغريبة على الشركة في دعم العمل الإنساني في الإمارات.

توعية

وقالت إن هذا التبرع للفئات التي ترعاها المؤسسة من ذوي الإعاقة يمثل استجابة مع الحملات التي نظمتها المؤسسة لتوعية أفراد المجتمع، وأنه عمل إنساني تستحق عليه شركة توتال أبو البخوش الشكر والتقدير، كما يشير إلى التكافل الاجتماعي والتواصل مع كل شرائح المجتمع وكذلك المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة وتحقيق رؤى القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء، وأشادت المنصوري بجهود المسؤولين في شركة توتال أبو البخوش وحرصهم على دعم ورعاية طلبة مركز أبوظبي ودعم المؤسسة ورسالتها الإنسانية.

حضر حفل تدشين المختبر عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا بالإنابة، والمهندس عبد الرحمن الجابري مستشار الشؤون الهندسية بالمؤسسة، وخلود عبد الرحيم مديرة مركز العلاج بركوب الخيل التابع للمؤسسة إضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والشعب بمركز أبوظبي، ومن شركة توتال أبو البخوش عامر الشيخ علي الرئيس التنفيذي للشركة وايلين ناشف مديرة الاتصال والمسؤولية الاجتماعية في الشركة وعدد من كوادر الإدارة التنفيذية للشركة.