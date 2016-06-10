"كهرباء ومياه دبي" ترعى الدورة الـ 20 لجائزة دبي للقرآن الكريم

ترعى هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة العشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي سميت "دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم"، رحمه الله، والتي تتضمن برنامج محاضرات شامل للرجال والنساء، والجاليات الناطقة بغير اللغة العربية، يلقيها علماء من حول العالم، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتمتاز المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بكونها أعلى مسابقة عالمية من حيث قيمة المكافآت التي تقدم للمتسابقين والمشاركين على مستوى العالم.

وقدمت الهيئة رعايتها لأمسية يوم الأحد 12 يونيو ضمن برنامج هذه الدورة، التي تشهد محاضرة للشيخ سعد العتيق من المملكة العربية السعودية، بعنوان "أسرار السعادة"، وذلك في غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تأتي رعايتنا لبرنامج جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تحتضن الموهوبين من شتى بقاع الأرض، تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في دعم الأنشطة المجتمعية في كافة المجالات وتجسيد التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي والخارجي بكافة قضاياه لغرس القيم والسلوكيات التي يحث عليها الدين الحنيف".

وأضاف: " نقوم بإطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في إطار مسؤولياتنا المجتمعية، وكجزء من جهودنا المتواصلة الرامية إلى دعم وإنجاح المبادرات الثقافية والدينية التي من شأنها خدمة أبناء العالم الإسلامي، وتعزيز مكانة دبي كمركز ثقافي وإنساني إقليمياً وعالمياً".