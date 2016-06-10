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ضبط 11 كيلو لحوم فاسدة بمطعم "أم حسن" بأسيوط

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ضبط 11 كيلو لحوم فاسدة بمطعم "أم حسن" بأسيوط ضبط 11 كيلو لحوم فاسدة بمطعم "أم حسن" بأسيوط
ضبطت مديرية تموين أسيوط، بالتعاون مع مديريات الأمن والصحة والطب البيطرى، كمية من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمطعم أم حسن، خلال حملة للتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية، ورصد حالات الغش التجارى والمتاجرين فى الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد ضبط قضيتين لحوم فاسدة بإجمالى 11.700 كيلو جرام بمطعم أم حسن الكائن بشارع الجمهورية، إذ أقرت إدارة الطب البيطرى عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى لوصولها لدرجة كبيرة من التعفن.

وبسؤال "ى.أ.ف" المدير المسئول ومقيم بالمعادى القاهرة، أقر أن الكمية المضبوطة غير معدة للطعام وفى الطريق لإعدامها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.


>ضبط طربة حشيش بحوزة فلاح بأسيوط
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