بالصور..كسر فى المواسير يتسبب فى انقطاع المياه عن قرية دفرة بطنطا

انقطعت المياه عن قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا، أمس الخميس، ما أدى لحالة من الغضب والاستياء بين الأهالى ، وسط تجاهل المسئولين.

وقال عبد العزيز أبو سليمان من أهالى القرية، إن المياه مقطوعة منذ يومين، ورغم تكرار الشكاوى إلا أنه لم يتحرك أحد، ولكن المواطنين اكتشفوا أن ماسورة المياه الرئيسية القادمة من منطقة الملاحات مكسورة بسبب أعمال بناء الكوبرى الجديد، بين قرية دفرة ونفيا .

وأضاف أن الكسر تم من قبل شركة زرع كابلات الأعمدة التابعة للشركة المنفذة للكوبرى منذ مساء أمس وأدى قوة ضخ المياه من المواسير لانهيار الطريق، وما زالت المياه مقطوعة .

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