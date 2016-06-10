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"حادث سير" ينهى حياة نقيب شرطة بالدقهلية

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"حادث سير" ينهى حياة نقيب شرطة بالدقهلية "حادث سير" ينهى حياة نقيب شرطة بالدقهلية
لقى نقيب شرطة، مصرعه، اليوم الجمعة، فى حادث سير ، أثناء عودته من عمله بسيناء، وفى طريقه لمسقط رأسه بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مديرية أمن دمياط، بمصرع النقيب عوض منصور بإدارة مرور شمال سيناء، أمام قرية شطا التابعة لمحافظة دمياط، أثناء عودته إلى الدقهلية، نتيجة حادث سير على الطريق، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى دمياط العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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