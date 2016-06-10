بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان" بنادى المحليات بمدينة ناصر

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، معرض"أهلا رمضان" الذى يقام بمبنى نادى المحليات بمدينة ناصر بحى شرق بمدينة سوهاج، فى حضور المحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والمهندس أحمد حسين وكيل وزارة التموين والقيادات التنفيذية، ومجلس إدارة الغرفة التجارية.

وأوضح المحافظ، أن عدد معارض "أهلا رمضان" بمدن وقرى المحافظة بلغ 15 معرضا للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن، وهناك رقابة من التموين ومفتشى الأغذية على صالحية المنتجات الغذائية، والمجمدات التى تقدم من خلال تلك المعارض.

وأضاف المحافظ، أن المعارض تشمل عشرات العارضين وأجنحة خاصة للقوات المسلحة ومنتجات مشروعات المحافظة من ألبان وجبن، ومجمدات، وبيع اللحوم البلدى الطازجة، بسعر 60 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الأرز والسكر والزيت والمسلى لتلبية احتياجات جميع المواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، مؤكدا مراقبة عملية البيع والشراء وإحكام الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن معرض نادى المحليات لا يقتصر فقط على السلع والمنتجات الغذائية بل هناك جناح للموبيليات الخاصة بمنتجات دمياط للأثاث، كما تمت إقامة خيمة رمضانية تقدم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الرمضانية للمترددين على المعرض وجناح بالمعرض للمنتجات اليدوية والنسيج للجمعيات الأهلية ومشروعات الشباب.

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