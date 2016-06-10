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الغرفة التجارية بالشرقية: "زيادة الدواء" ضاعفت السعر إلى 200% بالصيدليات

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الغرفة التجارية بالشرقية: "زيادة الدواء" ضاعفت السعر إلى 200% بالصيدليات الغرفة التجارية بالشرقية: "زيادة الدواء" ضاعفت السعر إلى 200% بالصيدليات
رصدت الغرفة التجارية بالشرقية، مضاعفة الدواء بالصيدليات، بعد إقرار الزيادة الأخيرة، منها أدوية هامة، مثل فاركولين ، الريفو ، فلاجلات فورت.

وقالت الغرفة فى بيان لها، إن القسم الاقتصادى برئاسة ياسر الشاذلى، نظم بحثا ميدانيا حول الزيادات السعرية الأخيرة، إذ أقر مجلس الوزراء زيادة 20% لكل نوع أقل من 30 جينها، إلا أن شركات التوزيع و الصيدليات فى الشرقية، طبقت زيادة 2 جنيه على الشريط فى العلبة، مما أدى لمضاعفة سعر العلبة عن الزيادة المقررة بنسبة " 50 :200% "، منها أدوية هامة جدا لا يستغنى عنها مثل " فاركولين من 2.5 إلى 4.5 جنيه بنسبة 80% ، فلاجلات فورت 3.2 الى 5.2 جنيه بنسبة 63% ، الريفو من 1.75 إلى 5.25 جنيه بنسبة 200% " ، لافتا إلى أن الأدوية ذات الأسعار أقل من 30 جنيها للعلبة تمثل أكثر من 75% من الدواء المتداول بالسوق المصرى.

واقترحت الغرفة التجارية ، توضيحا بما لا يدع مجالا للبس أن تطبيق الزيادة يأتى على سعر العلبة كاملا وليس (كل شريط بشكل منفصل ) ، حتى لا يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة من الشركات أو مخازن الأدوية "الموزعين" أو الصيدليات ، وتقليل هامش ربح لشركة و الصيدلى إلى "- 5% " ، دعم الأبحاث العلمية لتطوير القطاع الدوائى ،و تشديد الرقابة على سوق الدواء .


>الحجر الصحى فى المطار: ١٠٠٪ زيادة الأدوية ومكافحة الفيروسات.. وتدريبات للطاقة البشرية للتعامل مع أى طارئ.. ولم نتلق تعليمات من الصحة لإتباع إجراءات احترازية خاصة بـ"كورونا"

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مصر 365

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