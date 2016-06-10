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100 كرتونة رمضان للعاملين بمحطة مياه فاقوس بالشرقية

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100 كرتونة رمضان للعاملين بمحطة مياه فاقوس بالشرقية 100 كرتونة رمضان للعاملين بمحطة مياه فاقوس بالشرقية
قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إهداء العاملين بمشروع محطة مياه فاقوس، عدد 100 كرتونة رمضانية تضم سلعا ومواد تموينية، تحفيزًا لهم على مواصلة العمل لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمحافظ الشرقية للمحطة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها والمقررة فى 30 يونيو الجارى.

يشار إلى أن المحطة أنشئ بها توسعات المرحلة الثالثة، لتعمل بطاقة إنتاجية قدرها 2400 ل/ ث خ بتكلفة قدرها 356 مليون جنيه، ودخولها الخدمة سيساهم بشكل كبير فى القضاء على ضعف مياه الشرب، وتوفير كوب مياه نظيف للمواطن وتخدم مراكز ( فاقوس – الحسينية – أبو كبير – القرين – ههيا ) .


>- 30 يونيو تشغيل محطة مياه فاقوس بالشرقية بتكلفة 356 مليون جنيه
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