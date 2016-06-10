جنايات المنيا تستئانف محاكمة المتهمين بتهمة التعدى على قاضٍ غدًا

تستأنف غدًا السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمرسويدان النظر فى إعادة إجراءات محاكمة المحامين المتهمين بالتعدى على قاضٍ داخل محكمة، وتعطيل العمل الحكومى بمحكمة مطاى.

كانت المحكمة قد استمعت فى جلستها الماضية إلى أقوال المحامين المتهمين، كما استمعت إلى مذكرة محكمة النقض بشأن قبول الطعن على أحكام السجن المؤبد التى صدرت بحق المتهمين .

كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 9 أغسطس من العام الماضى ، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، بالحبس المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحام واحد، وبراءة 13 آخرين، وذلك فى قضية اتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاى.

شمل حكم المؤبد غيابياً كل من، إبراهيم الدسوقى محمد وشهرته أبو عوف نقيب المحامين بمطاى، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغنى، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغنى، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهرى، فيما قضت المحكمة بحبس المحامى أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوياً.

وبرأت المحكمة باقى المتهمين وعددهم 13 محامياً، وهم مصطفى عبد العظيم محمد، وخالد محمد عبد الغنى، وخلف محمد الأنصارى، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهانى تونى محمد،ومصطفى أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفى عبد الرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب

وكانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدى على عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضى مقيم الدعوى.

القبض على سكرتير محكمة أثناء تعاطيه الحشيش على مقهى بالمنيا

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