المبعوث الأممى لدى ليبيا يستنكر مقتل ثلاثة أطفال فى درنة

استنكر المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر اليوم الجمعة القصف الجوى الذى ضرب مدينة درنة أمس وخلف 3 قتلى من الأطفال.

وقال كوبلر فى تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) إن الأماكن المكتظة والمأهولة بالسكان لا يجب استهدافها.

وقتل 3 أطفال وجرح آخرون ودمرت بعض المنازل واحترقت سيارات جراء قصف جوى للمنطقة السكنية خلف شركة الجبل بمدينة درنة الليبية .

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