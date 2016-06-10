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المبعوث الأممى لدى ليبيا يستنكر مقتل ثلاثة أطفال فى درنة

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يستنكر مقتل ثلاثة أطفال فى درنة المبعوث الأممى لدى ليبيا يستنكر مقتل ثلاثة أطفال فى درنة
استنكر المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر اليوم الجمعة القصف الجوى الذى ضرب مدينة درنة أمس وخلف 3 قتلى من الأطفال.

وقال كوبلر فى تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) إن الأماكن المكتظة والمأهولة بالسكان لا يجب استهدافها.

وقتل 3 أطفال وجرح آخرون ودمرت بعض المنازل واحترقت سيارات جراء قصف جوى للمنطقة السكنية خلف شركة الجبل بمدينة درنة الليبية .
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