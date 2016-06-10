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20 يونيو.. إجراء قرعة دوري الأبطال للموسم القادم

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20 يونيو.. إجراء قرعة دوري الأبطال للموسم القادم 20 يونيو.. إجراء قرعة دوري الأبطال للموسم القادم

قرعة – أرشيفية

تبدأ بطولة دوري الأبطال لموسم 2016-2017 يوم 20 من الشهر الجاري بإجراء قرعة الدورين التمهيديين الأول والثاني بمدينة نيون في سويسرا، على أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 28 و29 من نفس الشهر.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فسيتم إجراء قرعة الدور الـ3 يوم 15 يوليو، ثم قرعة الدور المؤهل لدور المجموعات، الذي يشارك فيه فريق فياريال رابع ترتيب الدوري الإسباني، يوم 25 أغسطس في إمارة موناكو.

وستجري منافسات مرحلة المجموعات في الفترة بين 13 سبتمبر و7 ديسمبر، ثم ستجرى قرعة دور ثمن النهائي يوم 12 ديسمبر، في حين تلعب مباريات هذا الدور في فبراير من العام القادم.

أما قرعة دور ربع النهائي فستكون يوم 17 مارس، ثم تجرى في 21 إبريل قرعة الدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته يومي 2 و10 مايو والتي سيتأهل منها الفريقين الذين سيخوضان نهائي دوري الأبطال في ملعب الألفية بمدينة كارديف في ويلز.

بالإضافة إلى ذلك، يجري الاتحاد الأوروبي “يويفا” يوم 20 من الشهر القادم قرعة مباريات الدور التمهيدي للدوري الأوروبي “يوروبا ليج” التي يقام بعدها دورين تمهيديين آخرين يليهما دور المجموعات الذي تجري قرعته يوم 26 أغسطس في موناكو أيضا.

يذكر أن نهائي دوري أوروبا سيقام بمدينة سولنا السويدية يوم 11 مايو من العام القادم

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