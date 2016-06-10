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نشطاء التواصل الإجتماعي يتداولون فيديو سخرية جنديين أمريكيين من العلم القطري

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نشطاء التواصل الإجتماعي يتداولون فيديو سخرية جنديين أمريكيين من العلم القطري نشطاء التواصل الإجتماعي يتداولون فيديو سخرية جنديين أمريكيين من العلم القطري

الجنديان الأمريكيان يسخران من العلم القطرى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع الفيديو لجنديين أمريكيين يضحكون بجوار العلم القطرى بقاعدة السيلية فى قطر، مما أدى إلى استدعاء الخارجية القطرية للسفيرة الأمريكية بالدوحة.

ويظهر الفيديو جنديين أمريكيين (رجل وامرأة) فى الزى العسكرى يسخران من العلم القطري، حيث يتحدثان ويضحكان أمام كاميرا قبالة علمين للولايات المتحدة وقطر. وقالت وزارة الخارجية القطرية، أمس الخميس إنها “استدعت السفيرة الأمريكية بشأن الفيديو، الذى انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى وطلبت منها توضيحا لمحتوياته”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن “السفيرة دانا شيل سميث التى التقت مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخى غردت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة إنها: (اعتذرت عن هذا الفيديو)”.

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