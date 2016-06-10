استبعاد «دي خيا» من المنتخب الإسباني بسبب فضيحة جنسية

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية صحة استبعاد حارس المرمى “دافيد دي خيا”، بسبب تورطه في فضيحة أخلاقية، قبل ساعات من افتتاح بطولة “يورو 2016″.

وتورط دي خيا في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر عام 2012، في حين تستمر المحكمة في التحقيقات لمعرفة كافة الحقائق في تلك القضية التي تهدد استقرار منتخب إسبانيا مع انطلاق البطولة.

وأكدت صحيفة الصن البريطانية استبعاد دافيد دي خيا من قائمة المدرب فيسنتي ديل بوسكي في كأس الامم الأوروبية بسبب الفضيحة الجنسية.

ويلتقي المنتخب الإسباني حامل اللقب يوم الاتنين المقبل مع المنتخب التشيكي في مدينة تولوز الفرنسية في بطولة يورو 2016.