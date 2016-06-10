الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ـ الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و17 ألف حكم قضائى
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 56 قطعة سلاح نارى، 178 قطعة سلاح أبيض، 154 قضية مخدرات، 8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 3 تشكيلات عصابية، 44 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 18763حكم قضائى متنوع، 487 دراجة نارية مخالفة، إعادة 6 سيارة مُبلغ بسرقتها.
>ـ الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و17 ألف حكم قضائى