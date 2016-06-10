أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 56 قطعة سلاح نارى، 178 قطعة سلاح أبيض، 154 قضية مخدرات، 8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 3 تشكيلات عصابية، 44 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 18763حكم قضائى متنوع، 487 دراجة نارية مخالفة، إعادة 6 سيارة مُبلغ بسرقتها.


>ـ الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و17 ألف حكم قضائى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365