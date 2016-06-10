«النقل» توافق على تشغيل خطوط سفر من «القاهرة – الوادي الجديد»

مراسل«ONA»:

أكد النائب داود سليمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد عن دائرة الخارجة، أن وزارة النقل وافقت على تشغيل خطوط جديدة لسفر ونقل المواطنين من الوادي الجديد إلى القاهرة من خلال شركتي قطاع خاص لأول مرة.

وأشار سليمان في تصريحات صحفية ، الى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع وزارة النقل ، لتوفيرأتوبيسات تساهم في تقديم خدمات متميزة لأهالي الوادي الجديد، موضحًا أن هذا سيساهم مع شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة لوزارة النقل في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعد تعدد شكاوى المواطنين من الأعطال المتكررة للأتوبيسات العاملة على خطوط الشركة بين الوادي الجديد والقاهرة.

وذكر فتحي إبراهيم، مدير عام النقل البري بالوادي الجديد، أن الشركتين ستخصصان 4 مواعيد للسفر سيتم تحديدهما خلال أيام، موضحًا أنه تم اختيار كل من موقف السيدة زينب والعتبة بالقاهرة ليكونا مقرين لانطلاق الرحلات من القاهرة إلى الوادي الجديد لمدينتي الخارجة والداخلة.

وأوضح، أن تشغيل خطوط جديدة بين مدن الداخلة ومحافظة أسيوط ومدينة الخارجة سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، وبعد تقييم تشغيل تجربة “القاهرة – الوادي الجديد”.