«نوير»: مستعد للعب دور قيادي داخل المنتخب.. والشارة لا تهمني

أكد مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا أنه مستعد للعب دور قيادي داخل فريقه الذي يستهل مشواره في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 أمام أوكرانيا بعد غد الأحد.

وبحسب رويترز فعلى الأرجح لن يشارك لاعب الوسط “باستيان شفاينشتايجر” العائد من إصابة في الركبة، لذا قد يحمل حارس بايرن ميونيخ شارة القيادة أمام أوكرانيا، لكنه قلل من أهمية الأمر.

وتحدث نوير لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة على الإنترنت قائلا: “المدرب لم يتحدث في هذا الشأن سواء معي بصفة شخصية أو أمام الفريق”.

وتابع: “لا يعنينا حقا من الذي سيحمل شارة القيادة إذا لم يبدأ باستيان اللقاء”.

ويأمل نوير (30 عاما) في أن يساعد بخبرته اللاعبين الشبان بالتشكيلة مثل ليروي ساني ويوليان فايجل.

> وأضاف: “بصفتي حارس مرمى أتحدث كثيرا مع اللاعبين داخل وخارج الملعب وأرى نفسي بعد بضع سنوات كقائد وأحاول مساعدة اللاعبين الشبان الذين انضموا للتشكيلة”.

وألمانيا بطلة العالم من أبرز المرشحين للفوز باللقب في فرنسا وتتطلع للتتويج بالبطولة لأول مرة منذ 1996.

> وبعد نتائج متباينة في المباريات الودية تتضمن الهزيمة 3-1 أمام سلوفاكيا يشير نوير إلى حرص اللاعبين على إثبات جدارتهم داخل الملعب.

وأضاف: “نحن ننتظر بلهفة انطلاق البطولة. بالطبع التحضيرات والتدريبات مطلوبة لكن أفضل شيء هو دخول أجواء البطولة مع بداية المباريات”.

وحافظت ألمانيا على نظافة شباكها لأول مرة منذ عام تقريبا خلال الفوز 2-صفر على المجر وديا يوم السبت الماضي رغم وجود مخاوف تتعلق بخط الدفاع مع إصابة ماتس هوملز وأنطونيو روديغر.

وبجانب أوكرانيا ستلعب ألمانيا ضد بولندا وايرلندا الشمالية في المجموعة الثالثة.