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حارب الحموضة بالخيار والزبادى واحرص على تناولهما فى السحور

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حارب الحموضة بالخيار والزبادى واحرص على تناولهما فى السحور حارب الحموضة بالخيار والزبادى واحرص على تناولهما فى السحور
الحموضة من أهم الأمراض التى تؤرق الصائم خلال نهار رمضان وقد لا يعرف أن السبب قد يرجع للطعام الذى يتناوله فى الإفطار والسحور، فاحرص على تناول الزبادى والخيار فى السحور لأنهما مثاليان فى التخلص من الحموضة.

يقول الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى: يعانى الكثير من الصائمين من زيادة الحموضة فى رمضان وذلك بسبب طول مدة الصيام، وتناول الأطعمة المحتوية على ، موضحا أن المريض يشعر بحرقان أعلى البطن، ولعلاج ذلك يجب أن يتجنب المريض المياه الغازية، والأدوية المسكنة وأدوية الروماتيزم، كما يجب تجنب الأطعمة الحمضية مثل الخل والليمون والفلفل الأسمر.

وينصح مرضى الكبد والجهاز الهضمى بالإكثار من الزبادى فى رمضان لما يحتويه من مواد غذائية مفيدة، مثل الكالسيوم وفيتامين "د" وبعض الأحماض الأمينية سهلة الهضم، وخمائر طبيعية تساعد على الهضم والامتصاص، ومن مميزاته أنه لا يحتوى على سعرات حرارية، وبالتالى يكون مناسبا لمرضى السكر والذين يرغبون فى إنقاص الوزن.

وقال الدكتور عمر هيكل إن الزبادى مفيد لمرضى الجهاز الهضمى فى رمضان، لأنه يلطف ويرطب الأغشية المخاطية للجهاز الهضمى ويساعد على الإخراج، موضحا أن الخيار يعتبر مثاليا فى رمضان لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية والماء، فيقلل من الحموضة ويروى عطش الصائم.

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مصر 365

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