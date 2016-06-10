تحقيقات النيابة: سيارة تسير عكس الإتجاه سبب إنقلاب أتوبيس كنيسة العذراء

مراسل«ONA»:

يباشر أحمد عدلى وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع سائق سيارة ملاكى المتسببة فى انقلاب أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل، وأسفرت عن وفاة خادم الكنيسة و3 أطفال أثناء سيره عكس الاتجاه.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار وليد السعيد، أن سائق يستقل سيارة ملاكى”جيب شروكى” يقودها بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة الشروق حيث فوجيء قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، وكان فى طريقه لأحد الأديرة بالسير عكس الاتجاه تسبب فى اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلب بالطريق.

وأضافت التحريات وتحقيقات النيابة، أن سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاة بطريق الإسماعيلية حاول سائق أتوبيس الكنيسة تفاديه، لكن لم يستطع فى التحكم فى عجلة القيادة وانقلب الأتوبس مما أدى الى مصرع 3 أطفال وخادم الكنيسة وأصيب 17 مصابا وتم نقلهم إلى المركز الطبى العالمى.

فيما انتقلت النيابة بإشراف المستشار وليد السعيد إلى مكان الحادث بطريق الإسماعيلية لمناظرة الجثث وصرحت بدفنهم، وتبين إصابة المتوفين بكسور فى الجمجمة، وأصيب باقى الاطفال بكدمات وجروح وبعض الكسور وتم نقلهم إلى المستشقى لتلقى الرعاية الصحية.