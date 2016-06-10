غداً.. الحكم فى الطعن على براءة «السني» من قتل متظاهرى يناير

تصدر، غداً السبت، محكمة النقض فى رابع جلساتها حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات ،ببراءة محمد السنى أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء يوم “جمعة الغضب 28 يناير2011″.

يَصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين (علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود) وبسكرتارية خالد عمر.

الجدير بالذكر أن محكمة النقض قد قضت في مايو من العام الماضي بإلغاء حكم الادانة وإعادة محاكمته من جديد وتم تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمته .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 ، واتهمته بأنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وأنه أطلق النار عليه من سلاحه الميرى بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى .