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اعتقال مشتبه به آخر على خلفية هجمات بروكسل الإرهابية

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اعتقال مشتبه به آخر على خلفية هجمات بروكسل الإرهابية اعتقال مشتبه به آخر على خلفية هجمات بروكسل الإرهابية

قوات الشرطة الخاصة في بروكسل

قال مكتب المدعي الاتحادي ببلجيكا اليوم الجمعة، في بيان أنه تم توجيه الاتهام إلى المشتبه به البلجيكي، الذي تم تحديد هويته بانه علي “إ. هـ. أ” بالمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي والقتل الإرهابي والشروع في القتل الإرهابي كمنفذ أو شريك.

وبحسب “فرانس برس” لم يوضح البيان بالتحديد ما الدور الذي لعبه المشتبه به في هجمات مارس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مطار العاصمة بلجيكا، ومحطة لمترو الأنفاق.

وذكر البيان أنه “لن يتم تقديم المزيد من المعلومات لمصلحة التحقيق”. وتم ألقاء القبض على “علي إ. هـ. أ.” خلال عملية تفتيش منزل في بروكسيل أمس الخميس.

وكشف الادعاء الاتحادي البلجيكي في وقت سابق أن المحققين حصلوا على معلومات توضح أن منفذي الهجمات التي شهدتها العاصمة بروكسل الشهر الماضي هاجموا بروكسيل، تحت ضغط تحقيق السلطات، بدلا من تنفيذ هجوم جديد في فرنسا كانوا يخططون له.

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