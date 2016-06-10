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30 ديسمبر.. الانتهاء من أعمال رصف طريق «باريس – الخارجة» بالوادي الجديد

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30 ديسمبر.. الانتهاء من أعمال رصف طريق «باريس – الخارجة» بالوادي الجديد 30 ديسمبر.. الانتهاء من أعمال رصف طريق «باريس – الخارجة» بالوادي الجديد

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

أعلن فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن رصف 60 % من طريق “الخارجة – باريس”بطول 50 كم .

وأكد عبد الواحد السيد مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، أنه سيتم الإنتهاء من رصف الطريق بشكل نهائي، ليدخل الخدمة يوم 30 ديسمبر 2016، بعد الإنتهاء من أعمال الرصف من منطقة الكيلو 30 ، وحتى الكيلو 80 من الطريق .

وأضاف، أن الهيئة تستكمل خلال الفترة الحالية عملية رصف كمين النقب الحدودي، بطريق الخارجة – أسيوط بالبلاطات الخرسانية، بتكلفة قدرها مليون جنيه.

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أونا