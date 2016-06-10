49 ألف جنيه لكل شاب يحصل علي قطعة أرض بقري الشب بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة أنهى كل الإستعدادات لتوطين القرية الأولى بمنطقة الشب في درب الأربعين التابعة لمركز باريس، بإجمالي 130 وحدة سكنية، تعتمد على الطاقة الشمسية، حيث يتم تسليم 7 أفدنة مؤهلة للاستصلاح بالمعدات الزراعية الحديثة لكل أسرة، كما سيتم منح المستفيدين دعمًا ماليًا قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان أرض، بإجمالي 49 ألف جنيه لكل قطعة أرض.

وقال عشماوي في تصريح صحفي، إنه سيتم صرف السماد والتقاوى المدعم، حتى يتم الوصول إلى الزيادة المخططة للرقعة الزراعية بالمحافظة، مشددًا على ممثلي الجهات الصحية بالمحافظة، وغيرها من الجهات ذات الصلة على ضرورة العمل الجاد، للانتهاء من أعمال المرافق والخدمات بالقرية الأولى خلال الأيام القادمة، حتى تسهم المحافظة في خلق فرص جديدة للشباب من خلال إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية جاذبة للسكان.

وأضاف، أنه تم الإنتهاء من تجهيز نقطة شرطة وإسعاف ومقر متكامل للوحدة المحلية لقري الشب وتجهيز، وإعداد 6 فصول دراسية، وحدة صحية مجهزة بها سيارة إسعاف، ووحدة اجتماعية متنقلة، وإستراحات خاصة بالمدرسين .