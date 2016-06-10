هاني أبو ريدة يشرح.. ماذا قدم لمصر في قصة التصنيف: ' نحن لا نلعب أتاري '

شرح هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي لكر القدم لماذا تغير تصنيف منتخب مصر من الأول إلى الثاني.

وكان أبو ريدة قد تعرض لهجوم بعدما وعد بوضع مصر ضمن التصنيف الأول في التصفيات المرشحة لكأس العالم، ثم جاء تصنيف الفراعنة ثانيا بعد ذلك.

وقال أبو ريدة: "ما يحزنني هي حالة التربص بي وتحدث أشخاص عني لا يعلمون ماذا قدمت للكرة المصرية طوال مسيرتي المهنية".

وتابع "لا أمانع الانتقادات لكني أعترض على التربص وأحارب الطاقة السلبية التي ينشرونها حول منتخب مصر بعد خروج التصنيف".

وجاء أول تعليق من أبو ريدة على الواقعة خلال حوار إذاعي عبر أثير الشباب والرياضة.

وأفصح "دعونا نشرح ما حدث".

وحكى "كانت في السنوات الماضية نتائج منتخب مصر سلبية. لهذا قررت تولي الإشراف على الفريق الوطني".

وأكمل "أول ما فعلته هو تغيير موعد فعاليات سحب قرعة تصفيات كأس العالم حتى لا تصبح مصر في التصنيف الثالث أو الرابع. منحت بلدنا فرصة حتى تلتقط أنفاسها وتحقق نتائجا إيجابية".

وأضاف "النتائج سارت بشكل جيد. وكنا نعلم أن التصنيف لو خرج يوم 2 يونيو سنكون ضمن الفئة الأولى بحكم ما حققناه".

واستدرك "لكن الفيفا لم تفعل ذلك. أخذ النتائج ووضعها في النظام الخاص به يوم 6 في الشهر بدلا من أن يفعل ذلك يوم 8 في الشهر".

وأفاد "يوم 6 يختلف عن يوم 8 أو 9 و 10. لأن الحسابات معقدة جدا وترتبط بنتائج مصر خلال السنوات الـ4 الماضية. ونحن في تلك الفترة كنا (منيلين بنيلة)".

وأردف "لهذا جئنا في التصنيف الثاني. لم تكن مؤامرة من الفيفا لكن ما حدث جعل الاختلاف في الحسابات طفيفا لكنه في صالح تونس".

ورد أبو ريدة على من يتهمه بالتسبب في وضع مصر كتصنيف ثان بسبب قراره بإلغاء مباراة ودية مع الكونجو.

وعقب "لا نلعب أتاري. نحن منتخب يحتاج للتركيز وعدم الإرهاق ولهذا اتخذنا القرار بعدم لعب المباراة. وموعد إعلان الفيفا للتصنيف يجعل القصة واضحة: لو كنا فزنا على البرازيل نفسها لما تغير الحال".

وأتم "المهم أن نضع تركيزنا على تشكيل منتخب قوي. لـ26 عاما كنا في التصنيف الأول، ولـ26 عاما لم نذق حلاوة الوصول لكأس العالم".