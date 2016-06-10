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الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرات سلمية مناهضة للمستوطنات وجدار الفصل العنصرى

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الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرات سلمية مناهضة للمستوطنات وجدار الفصل العنصرى الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرات سلمية مناهضة للمستوطنات وجدار الفصل العنصرى
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة المسيرات الأسبوعية السلمية المناهضة للمستوطنات والجدار الفاصل العنصري، والتى شارك فيها عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب.

ففى قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضى القرية.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة بقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق.

وفى رام الله، شارك عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب، فى مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية، المناهضة لجدار الفصل العنصرى ومصادرة الأراضى.

وجاب المتظاهرون شوارع القرية، وهم يرددون الهتافات والأغانى الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.
>وشارك فى المسيرة التى دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين، أهإلى بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين والعشرات من المتضامنين الأجانب.

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مصر 365